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        Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, tırın manav tezgahına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:17
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        Hatay'da tırın çarptığı yaya yaralandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, tırın manav tezgahına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        A.S. idaresindeki 31 AJZ 248 plakalı tır, Erzin ilçesi Turunçlu mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki manav tezgahına çarptı.

        Kazada tezgahta çalışan İ.S. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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