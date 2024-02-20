Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, halk buluşmasına katıldı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin yeniden aynı göreve kendisini aday göstermesinin ardından halk buluşması etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, halk buluşmasına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin yeniden aynı göreve kendisini aday göstermesinin ardından halk buluşması etkinliğine katıldı.

        Savaş, EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen buluşmada, 2 günlük aday değerlendirme sürecinde kendisine destek olan Hataylılara teşekkür etti.

        İlk günkü gibi özveriyle çalışacaklarını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

        "Çıktığımız bu yolda insanlarımıza ve bizlere irade, azim, güç, akıl, vizyon, plan ve proje gerek ama en çok yürek gerek yürek. O yürek hepimizde var, Cumhuriyet Halk Partili olsun, başka partili olsun, yeter ki Hataylı olsun. Bu bayrak altında bir ve bütün olsun. Biz bugüne kadar bunu başardık, bundan sonra da bunu başarmaya devam edeceğiz."

        Savaş, birlikte kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

        Aday olmaması durumunda Cumhur İttifakı adayının rahatlıkla seçimi kazanacağını aktaran Savaş, "Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 60'larla, 65'lerle seçimi kazanıyordu." ifadesini kullandı.

        Savaş, yeniden aday gösterilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

        "Her türlü kumpasa rağmen bana güvenip buradaki diğer kardeşlerime, adaylarımıza güvenip bizleri Hatay'a, Hatay'ı da bizlere emanet eden Sayın Genel Başkanımıza, yetkili bütün kurumlarımıza, bu amaç uğruna bize destek veren bütün paydaşlarımıza, milletvekilimize, il başkanımıza bütün parti teşkilatlarımıza ve yol arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması

        Benzer Haberler

        Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
        Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
        Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı
        Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı
        Huawei Türkiye, Hatay'da "Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu" düzen...
        Huawei Türkiye, Hatay'da "Afet Yönetimi Teknolojileri Fikir Maratonu" düzen...
        Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü
        Hatay'da hortum; ağaçlar köklerinden söküldü