Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, halk buluşmasına katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin yeniden aynı göreve kendisini aday göstermesinin ardından halk buluşması etkinliğine katıldı.

Savaş, EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen buluşmada, 2 günlük aday değerlendirme sürecinde kendisine destek olan Hataylılara teşekkür etti.

İlk günkü gibi özveriyle çalışacaklarını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Çıktığımız bu yolda insanlarımıza ve bizlere irade, azim, güç, akıl, vizyon, plan ve proje gerek ama en çok yürek gerek yürek. O yürek hepimizde var, Cumhuriyet Halk Partili olsun, başka partili olsun, yeter ki Hataylı olsun. Bu bayrak altında bir ve bütün olsun. Biz bugüne kadar bunu başardık, bundan sonra da bunu başarmaya devam edeceğiz."

Savaş, birlikte kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getirdi.

Aday olmaması durumunda Cumhur İttifakı adayının rahatlıkla seçimi kazanacağını aktaran Savaş, "Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 60'larla, 65'lerle seçimi kazanıyordu." ifadesini kullandı.

Savaş, yeniden aday gösterilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Her türlü kumpasa rağmen bana güvenip buradaki diğer kardeşlerime, adaylarımıza güvenip bizleri Hatay'a, Hatay'ı da bizlere emanet eden Sayın Genel Başkanımıza, yetkili bütün kurumlarımıza, bu amaç uğruna bize destek veren bütün paydaşlarımıza, milletvekilimize, il başkanımıza bütün parti teşkilatlarımıza ve yol arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum."