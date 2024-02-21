Hatay'da asayiş uygulamalarında 10 zanlı yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde zanlılara yönelik denetim yaptı.
Uygulamalarda 248 araç ve 190 motosiklet incelendi, 3 araç trafikten men edildi.
554 kişinin de sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üst aramalarında 2 yeşil reçeteye tabi hap, 27 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 5 captagon, pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş ele geçirildi.
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