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        Belen Kaymakamı Yılmaz'dan yaşlı ve engelli vatandaşlara ziyaret

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:02
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        Belen Kaymakamı Yılmaz'dan yaşlı ve engelli vatandaşlara ziyaret
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Yılmaz, Çerçikaya Mahallesi'nde oturan yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, talepleri dinledi.

        Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt ile muhtar Ercan Sıkar da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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