Belen Kaymakamı Yılmaz'dan yaşlı ve engelli vatandaşlara ziyaret

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt ile muhtar Ercan Sıkar da yer aldı.

Kaymakam Yılmaz, Çerçikaya Mahallesi'nde oturan yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

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