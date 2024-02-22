Belen Kaymakamı Yılmaz'dan yaşlı ve engelli vatandaşlara ziyaret
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaymakam Yılmaz, Çerçikaya Mahallesi'nde oturan yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, talepleri dinledi.
Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt ile muhtar Ercan Sıkar da yer aldı.
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