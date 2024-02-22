Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı.
Motosikletiyle çarşıya giden Ahmet Sağaltıcı, Dr. Mithat Abacı Caddesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Ayağından yaralanan Sağaltıcı, kendi imkanlarıyla gittiği Samandağ Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sağaltıcı, gazetecilere, alışveriş yapmak için gittiği çarşıda 5 köpeğin saldırına uğradığını söyledi.
Aynı bölgede daha önce de başka kişilerin saldırısına uğradığını aktaran Sağaltıcı, sahipsiz köpekler konusunda önlem almasını istedi.
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