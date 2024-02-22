Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Aynı bölgede daha önce de başka kişilerin saldırısına uğradığını aktaran Sağaltıcı, sahipsiz köpekler konusunda önlem almasını istedi.

Sağaltıcı, gazetecilere, alışveriş yapmak için gittiği çarşıda 5 köpeğin saldırına uğradığını söyledi.

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