Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.İ.K, M.A, İ.E. ile H.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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