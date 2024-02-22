Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Evde yapılan aramada, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ile 62 dolu fişek ve 2 bin 735 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde M.C'nin evine operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.