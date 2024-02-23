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        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

        Hatay'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:42
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        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı
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        Hatay'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. gözaltına alındı.

        Yıkılan apartmanla ilgili bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen A.Ş.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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