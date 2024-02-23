Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı

Yıkılan apartmanla ilgili bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki malzeme kalitesizliği nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtilen A.Ş.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 12 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesindeki Emek Apartmanı'yla ilgili binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi A.Ş.B. gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

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