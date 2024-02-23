Hatay'da otomobil, 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkıp 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gül Berrak (35) yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Kudret (42) ise ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Samandağ- Arsuz karayolunda meydana geldi. Yaşar Kudret yönetimindeki 31 Y 3534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü ve yanındaki Gül Berrak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kudret ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Berrak'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkıp 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki Gül Berrak (35) yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Kudret (42) ise ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Samandağ- Arsuz karayolunda meydana geldi. Yaşar Kudret yönetimindeki 31 Y 3534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü ve yanındaki Gül Berrak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kudret ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Berrak'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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