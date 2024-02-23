Hatay'da, 3 konteyner yandı HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Güzelburç Mahallesi Kızılay Konteyner Kent'te, yangın çıktı. Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki 2 konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. 3 konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında bir anne ile çocuğunun da dumandan etkilendiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:53 facebook

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