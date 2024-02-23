Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaşar Kudret (42), yönetimindeki 31 Y 3534 plakalı otomobil, Samandağ-Arsuz sahil yolu Şahlankaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Gül Berrak (35) hayatını kaybederken, sürücü Yaşar Kudret ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince müdahale yapılan sürücü Kudret, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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