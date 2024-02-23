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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:40
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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yaşar Kudret (42), yönetimindeki 31 Y 3534 plakalı otomobil, Samandağ-Arsuz sahil yolu Şahlankaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada Gül Berrak (35) hayatını kaybederken, sürücü Yaşar Kudret ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince müdahale yapılan sürücü Kudret, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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