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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:39
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Berkun Eber Üstündağ, Görkem Sertel, Turgut Lelik, Mert Nevzat Güneş)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur, Hakan Polat (Semih Çelik, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan, Berkay Yavuz)

        Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 18-25

        Süre: 113 dakika (24, 34, 30, 25)

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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