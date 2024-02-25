Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:HatayMerkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan, Kovac, Kuklinski (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Berkun Eber Üstündağ, Görkem Sertel, Turgut Lelik, Mert Nevzat Güneş)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur, Hakan Polat (Semih Çelik, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan, Berkay Yavuz)
Setler: 17-25, 25-20, 19-25, 18-25
Süre: 113 dakika (24, 34, 30, 25)
HATAY
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