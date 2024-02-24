Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Öntürk, açılışta yaptığı konuşmada, Hatay'ı tarihini ve kültürünü koruyan modern bir şehir haline getireceklerini söyledi.

Belen Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen açılışa AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay ile vatandaşlar katıldı.

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