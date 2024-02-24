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        Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, Cumhur ittifakı Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:41
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        Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, Cumhur ittifakı Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Belen Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen açılışa AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay ile vatandaşlar katıldı.

        Öntürk, açılışta yaptığı konuşmada, Hatay'ı tarihini ve kültürünü koruyan modern bir şehir haline getireceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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