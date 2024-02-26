Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

        Yunus Emre Mahallesi 1875 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dostum'un cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...

        Benzer Haberler

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu
        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı
        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı
        Hatay'da otomobil, 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da otomobil, 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı