Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da evinde yangın çıkan kadın öldü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Fatma Dostum (78), hayatını kaybetti. Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Fatma Dostum'un yaşadığı tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Itfaiye ekibinin yaptığı incelemede evde yaşayan Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yangın yerinde yaptığı çalışmanın ardından Dostum'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 08:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da evinde yangın çıkan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Fatma Dostum (78), hayatını kaybetti. Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Fatma Dostum'un yaşadığı tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Itfaiye ekibinin yaptığı incelemede evde yaşayan Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yangın yerinde yaptığı çalışmanın ardından Dostum'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Hatay'da yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu
        Hatay'da yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Belen'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ'da kanaat önderleriyle buluştu
        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı
        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın inşaat mühendisi tutuklandı
        Hatay'da otomobil, 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da otomobil, 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı