Hatay'da 81 sikke ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 81 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 81 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle'de durumundan şüphelendiği A.C.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 81 sikkeyle bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C.B. emniyete götürüldü.
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