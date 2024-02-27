Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

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