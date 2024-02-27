Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen H.E.İ. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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