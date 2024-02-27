Hafriyat kamyonunun arkasına asılıp yolculuk yaptı HATAY'da bir gencin hafriyat kamyonunun arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Merkez ilçe Defne'de bir gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Defne-Harbiye yolunda akşam saatlerinde bir genç, hafriyat yüklü kamyonun arka kısmına asıldı. Kamyon şoförünün bu durumdan haberi olmazken, arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, o anları kaydetti. Kamyonun kırmızı ışıkta yavaşlamasının ardından genç asıldığı yerden inip, yoluna yaya olarak devam etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:59 facebook

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