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        Hafriyat kamyonunun arkasına asılıp yolculuk yaptı

        HATAY'da bir gencin hafriyat kamyonunun arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Merkez ilçe Defne'de bir gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Defne-Harbiye yolunda akşam saatlerinde bir genç, hafriyat yüklü kamyonun arka kısmına asıldı. Kamyon şoförünün bu durumdan haberi olmazken, arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, o anları kaydetti. Kamyonun kırmızı ışıkta yavaşlamasının ardından genç asıldığı yerden inip, yoluna yaya olarak devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:59
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        Hafriyat kamyonunun arkasına asılıp yolculuk yaptı
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        HATAY’da bir gencin hafriyat kamyonunun arkasına asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Merkez ilçe Defne’de bir gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Defne-Harbiye yolunda akşam saatlerinde bir genç, hafriyat yüklü kamyonun arka kısmına asıldı. Kamyon şoförünün bu durumdan haberi olmazken, arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, o anları kaydetti. Kamyonun kırmızı ışıkta yavaşlamasının ardından genç asıldığı yerden inip, yoluna yaya olarak devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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