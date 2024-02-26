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        Hatay'da depremzede liseliler, konteyner sınıfları resim ve süslerle renklendirdi

        BURHAN ATEŞ - Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzede lise öğrencileri, eğitimlerini sürdürdükleri konteyner sınıfları resimlerle renklendirdi, çevresini de geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları ürünlerle süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:46
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        Hatay'da depremzede liseliler, konteyner sınıfları resim ve süslerle renklendirdi
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        BURHAN ATEŞ - Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzede lise öğrencileri, eğitimlerini sürdürdükleri konteyner sınıfları resimlerle renklendirdi, çevresini de geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları ürünlerle süsledi.

        Girne Mahallesi'ndeki Hassa Çardak Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördü.

        Eğitim öğretimin devam edebilmesi için 9, 10 ve 11. sınıflar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki dersliklere yerleştirildi, 12. sınıftan 123 öğrenci ise bu ilkokulun bahçesine kurulan 7 konteynerde dersbaşı yaptı.

        Hem afet psikolojisinden uzaklaşmak hem de geçici sınıflarını renklendirmek isteyen öğrenciler, "Enkazda Açan Çiçekler Projesi" başlattı.

        Öğretmenlerle el ele veren gençler, kapı ve pencerelerini boyadıkları konteynerlere resim çizdi. Kartondan tabelalar ve raflar yapan öğrenciler, lastik, plastik ve pet şişe gibi geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları saksılarla çevreyi güzelleştirdi.

        - "Çok büyük afet yaşadık"

        Hassa Çardak Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Gül, AA muhabirine, projenin veliler tarafından beğeniyle karşılandığını söyledi.

        Konteyner sınıfların öğretmen ve öğrencilerin işbirliğinde renklendirildiğini belirten Gül, "Çalışmanın, öğrenciler açısından depremin etkilerini azalttığına inanıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Şevval Pınar Maden de projenin ardından okula geldiklerinde morallerinin yükseldiğini ifade ederek, "Çok büyük afet yaşadık. Geri dönüşüm malzemelerini değerlendirmek ve depremin etkisini silmek için projeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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