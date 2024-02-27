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        Belen'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:08
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        Belen'de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması konuları görüşüldü.

        Yeni yatırımların da ele alındığı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile temsilcileri katıldı.

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