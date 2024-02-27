Belen'de öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi

Ekipler, 200 öğrenciye itfaiye ekipmanlarının yanı sıra yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi, hortum atma ve toplama, yaralı kurtarma konularında da bilgilendirmede bulundu.

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