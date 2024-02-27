Belen'de öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yangın güvenliği eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, 200 öğrenciye itfaiye ekipmanlarının yanı sıra yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi, hortum atma ve toplama, yaralı kurtarma konularında da bilgilendirmede bulundu.
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