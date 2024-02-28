Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı HATAY'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kantara Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Y.U.K.'nin mahalledeki kullanılmayan 15 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri tarafından kuyudan çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 03:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 03:40 facebook

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