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        Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

        HATAY'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kantara Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Y.U.K.'nin mahalledeki kullanılmayan 15 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri tarafından kuyudan çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 03:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 03:40
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        Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
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        HATAY'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kantara Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki Y.U.K.'nin mahalledeki kullanılmayan 15 metre derinlikteki kuyuya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri tarafından kuyudan çıkarılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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