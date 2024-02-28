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        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:03
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        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

        Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen, Karaçay Mahallesi'nde Bridge to Türkiye Fund (BTF) katkılarıyla yaptırılan 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu"nun açılış töreninde, 52'nci anaokullarını Samandağ'da açmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        BTF işbirliğinde açtıkları Samandağ'daki anaokulunda yeni nesillerin yetişeceğini aktaran Ergen, yaşanan depremleri unutturmayacağını, birlikte iyileşip toparlanacaklarını söyledi.

        Ergen, anaokulunun yapımında emeği geçenlere ve inşa sürecinde çalışmaları takip eden oğlu Atlas'a teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar da anaokulunu ilçeye kazandıran Ergen ve ekibine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

        Daha sonra sanatçı Ergen sınıfları ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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