Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çalışkan, gazetecilerle buluştu

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak adayı olarak seçime katıldığını belirten Çalışkan, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.

Çalışkan, Defne ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki seçimlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

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