Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çalışkan, gazetecilerle buluştu

        Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çalışkan, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necmettin Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çalışkan, Defne ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda, 31 Mart'taki seçimlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

        Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak adayı olarak seçime katıldığını belirten Çalışkan, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        İsrail, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Ayşe Korur cinayetinde flaş gelişme!
        Ayşe Korur cinayetinde flaş gelişme!
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Hatay'da asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli yakalandı
        Hatay'da asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Depremde KKTC'li çiftin öldüğü Hatay'daki otelin zemin etüt raporu hazırlan...
        Depremde KKTC'li çiftin öldüğü Hatay'daki otelin zemin etüt raporu hazırlan...
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'daki iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Hatay'daki iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı