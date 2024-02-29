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        Depremde KKTC'li çiftin öldüğü Hatay'daki otelin zemin etüt raporu hazırlanmamış

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı çiftin, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde bir bloku yıkılan Saray Otel'in enkazında yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklanan statik proje müellifi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:04
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        Depremde KKTC'li çiftin öldüğü Hatay'daki otelin zemin etüt raporu hazırlanmamış
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı çiftin, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde bir bloku yıkılan Saray Otel'in enkazında yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklanan statik proje müellifi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi'ndeki 4 katlı 2 bloklu Saray Otel'in bir blokunun 6 Şubat 2023'te saat 04.17'deki ilk depremde yıkılması ve KKTC vatandaşı Atay Arkan (63) ile eşi Fatma Arkan'ın (56) hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Otelin statik proje müellifi inşaat mühendisi Cemil G. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 2 bloktan oluşan otelin bir blokunun yıkıldığı, diğerinin ise ayakta kaldığı belirtildi.

        Asi Nehri'ne yakın noktadaki otel için zeminin önemli olduğu anlatılan iddianamede, "Otelin temel zeminini incelemek amacıyla dosyalar arasında hazırlanmış herhangi bir zemin etüt raporuna rastlanmamıştır. Söz konusu yapının Asi Nehri'ne çok yakın olmasının da zemin yapısını önemli ölçüde zayıflattığı düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.

        İddianamede, otel hakkındaki mimari projelerden elde edilen bilgilere dayanarak yapının çeşitli tadilatlar geçirdiğinin görüldüğü bilgisi paylaşılarak, şu tespitlere yer verildi:

        "Statik proje ve statik hesap raporları incelendiğinde proje ve rapor verilerinin tutarlı olduğu ancak statik projede detay açılımları ve kesit detaylarının verilmediği, ayrıca özellikle kolon ve kirişlerde bu detaylar olmadığı için etriye sayılarının projede yer almadığı görülmüştür ve bunun önemli bir kusur olduğuna kanaat getirilmiştir. Yapıdan alınan karot örnekleri uygun standartlara göre değerlendirildiğinde, özellikle yıkılan blokta beton durumunun çok kötü olduğu ve projede yazan C14 sınıfını karşılamadığı hesaplanmıştır. Binadan alınan görüntülerde beton kütlesinde ve temelde segregasyon (ayrışma) oluştuğu görülmüştür. Ayrıca temelin bağ kirişinde kanal açılarak temele zarar verildiği, donatılarda paslanma ve donatı aralıklarının ise değişken olduğu tespit edilmiştir. 135 derece bükülmesi gereken etriye donatılarının ise 90 derece büküldüğü ve yanlış uygulama yapıldığı görülmektedir."

        İddianamede, binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında 1975 Deprem Yönetmeliği esaslarına yeterince uyulmadığı kaydedildi.

        - "Kolon kesilmiş olma ihtimali bulunuyor" savunması yaptı

        Sanık Cemil G, iddianamedeki savunmasında, otelin 2019'da restorasyondan geçirildiğini belirterek, "Restorasyon esnasında esaslı değişiklikler yapıldı, kolon kesilmiş olma ihtimali bulunuyor." iddiasında bulundu.

        İddianamede, "kolon kesme" iddiasının araştırıldığı ancak bir müşteki veya tanık beyanı bulunmadığı gibi bilirkişi raporunda da "tadilat projesinde kolonların yerinde bulunduğu" tespiti nedeniyle sanığın savunmasının "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu değerlendirildi.

        Otelin yıkılan blokunun yapım sorumlusu müteahhidi ile yapı sahibinin depremde öldüğü bilgisinin yer aldığı iddianamede, söz konusu kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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