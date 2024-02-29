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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tek katkı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:57
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tek katkı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Özerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evin çatı kısmında, ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        Ev sahibi C.C, alevleri fark etmesinin ardından dışarı çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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