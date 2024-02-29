Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tek katkı evde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tek katkı evde çıkan yangın söndürüldü.
Özerli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evin çatı kısmında, ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Ev sahibi C.C, alevleri fark etmesinin ardından dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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