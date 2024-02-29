Hatay'da asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.
Uygulamalarda, 522 araç ve 81 motosiklet incelendi, 3 motosiklet trafikten men edildi.
Ekipler, 1213 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 4'ü çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ile 142 captagon ele geçirildi.
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