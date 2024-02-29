Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında hazırlanan sergi açıldı.
İskenderun İlköğretim Okulu'nda düzenlenen sergide, atasözleri ve deyimlerin resmedildiği çalışmalar yer aldı.
Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler ve veliler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.