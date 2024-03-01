Hatay'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İ.S. yönetimindeki 31 M 0640 plakalı minibüs, İskenderun-Payas kara yolu Sarıseki mevkisinde, sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle devrilip sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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