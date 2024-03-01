Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

        İ.S. yönetimindeki 31 M 0640 plakalı minibüs, İskenderun-Payas kara yolu Sarıseki mevkisinde, sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle devrilip sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı mühendis tutukl...
        Hatay'da depremde 12 kişinin öldüğü binanın kontrol elemanı mühendis tutukl...
        Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli yakalandı
        Hatay'da asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Hatay'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çalışkan, gazeteciler...
        Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çalışkan, gazeteciler...