Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö, tabancayla A.Y. ve V.Y'ye ateş ederek bölgeden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.