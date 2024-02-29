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        Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:39
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        Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö, tabancayla A.Y. ve V.Y'ye ateş ederek bölgeden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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