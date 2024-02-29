Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö, tabancayla A.Y. ve V.Y'ye ateş ederek bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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