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        Dörtyol'da gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:40
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        Dörtyol'da gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
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        Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Fevzi Çakmak İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, gençlik liderleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi.

        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan, proje kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

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