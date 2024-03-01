Dörtyol'da gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Fevzi Çakmak İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, gençlik liderleri öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan, proje kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.