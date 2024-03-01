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        CHP ilçe başkanının müdürü darbettiği iddiası

        HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nın (HATSU) 4'üncü Bölge Müdür Vekili Murat Bahar, hakkında işe gelmediği için tutanak tutulan işçi için makam odasına gelen CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir'in tekme yumruk saldırısına uğradığını ileri sürüp, suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:50
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        CHP ilçe başkanının müdürü darbettiği iddiası
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        HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı’nın (HATSU) 4’üncü Bölge Müdür Vekili Murat Bahar, hakkında işe gelmediği için tutanak tutulan işçi için makam odasına gelen CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir’in tekme yumruk saldırısına uğradığını ileri sürüp, suç duyurusunda bulundu. İlçe Başkanı Bedir de kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü müdür hakkında şikayetçi oldu. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki HATSU 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nde meydana geldi. İddiaya göre, abone servisinde çalışan taşeron işçilerden Murat K. hakkında işe gelmediği için tutanak tutuldu. Murat K., CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir’e giderek seçim çalışmalarına katıldığı için işe gitmediğini ancak hakkında tutanak tutulduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine İlçe Başkanı Muammer Bedir, yanına Murat K. ile bazı kişileri alıp, HATSU binasına gitti, beraberindekilerle birlikte Müdür Vekili Murat Bahar’ın odasına girdi. Taraftar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görevlilerin araya girmesiyle odadan çıkartılan ilçe başkanı ile beraberindekiler binadan ayrıldı. Arbede sırasında makam odasındaki Atatürk biblosu ile bazı eşyalar kırıldı.DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDUKavganın ardından Müdür Vekili Murat Bahar, hastaneye giderek darp raporu alıp, CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir ve beraberindekiler hakkında şikayetçi oldu. Bahar, suç duyurusunda şöyle dedi:“HATSU abone işleri açma kesme bölümünde çalışan taşeron işçilerimizden Murat K. ara ara işe gelmediği için hakkında tutanak tanzim edilmiş. Müdür odasında bulunduğum sırada CHP İlçe Başkanı Muammer Bedir, yanında iş yerimizde çalışan işçilerden Metehan A., Burhan T., Murat K. ve isimlerini bilmediğim toplamda 7-8 kişi ile birlikte içeri girdi. İlçe Başkanı bana hitaben ‘Murat K.’ye tutanak tutulmuş bunu kim tuttu?’ dedi. Ben de işe gelmediği için kurum tarafından tutanak tutulduğunu söyledim. Bunun üzerine İlçe Başkanı ‘Bu adama tutanak tutacak adamın’ diyerek küfredip masaya vurdu. Ardından yanıma gelerek bana yumruk atmaya başladı. Yanındakiler de bana tekme yumruk vurdu. Bazıları Atatürk biblosu ile masa üzerindeki eşyaları bana fırlattı. Kendimi savunmak için ben de karşı tarafa vurdum. Ama kime vurdum bilmiyorum. Sesleri duyan personel odaya girip, araya girdiler. Saldırıyı gerçekleştirenler de odadan çıktı. İlçe Başkanı Bedir ile beni darp edenlerden şikayetçiyim.”VATANDAŞIN SORUNUNU KONUŞURKEN KÜFRETTİİlçe Başkanı Muammer Bedir de vatandaşın sorunu konuşmak için gittiği odada Müdür Vekilinin kendisine küfrettiğini bu yüzden aralarında kavga çıktığını, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

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