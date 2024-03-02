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        Hatay'da depremlerde hasar gören tarihi valilik binasında çalışmalar sürüyor

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi valilik binasında enkaz ayrıştırma işlemlerinin tamamlandığını, söküm çalışmalarında ise yüzde 70 seviyesine gelindiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:41
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        Hatay'da depremlerde hasar gören tarihi valilik binasında çalışmalar sürüyor
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi valilik binasında enkaz ayrıştırma işlemlerinin tamamlandığını, söküm çalışmalarında ise yüzde 70 seviyesine gelindiğini belirtti.

        Masatlı, AA muhabirine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi yapılan binanın yeniden ihya ve inşası için çalışmalara 15 Ağustos'ta başlanıldığını söyledi.

        Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binasının yarısının depremlerde yıkıldığını hatırlatan Masatlı, "Burada da çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Yapımızın ayrıştırma işlemleri bitmiş ve söküm işlemleri devam etmekte olup yüzde 70 seviyesindedir. Rekonstrüksiyon ve statik proje çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

        Vali Masatlı, valilik binasındaki çalışmaların 2025 yılı başlarında tamamlanmasını öngördüklerini kaydetti.

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