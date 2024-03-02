Dörtyol'da ANDA Arama Kurtarma ekibi öğrencilerle buluştu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ANDA Arama Kurtarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ANDA Arama Kurtarma ekipleri anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Ekip, Portakal Çiçeği Anaokulu'nda bir araya geldiği öğrencilere acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.
Heimlich manevrasının önemini de anlatan ekip, çocukların sorularını yanıtladı.
Okul müdürü Ömer Burgaç, ekibe öğrencilere yönelik düzenledikleri eğitim programından dolayı teşekkür etti.
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