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        "Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında 18 şüpheli tutuklandı

        "Kafes-50" operasyonu kapsamında Hatay merkezli 8 ilde depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları tespit edilen 28 zanlıdan 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:20
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        "Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında 18 şüpheli tutuklandı
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        "Kafes-50" operasyonu kapsamında Hatay merkezli 8 ilde depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları tespit edilen 28 zanlıdan 18'i tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 29 Şubat'ta, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan örgüt elebaşı olduğu öne sürülen B.Ç. ve M.Ç. ile 2 doktor, 8 eczacı, 2 ecza deposu mesul müdürü, 2 sağlık memurunun da aralarında bulunduğu 28 şüpheli, işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Yerlikaya, Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de yakalanan organize suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıklarının tespit edildiğini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğunun belirlendiğini ifade etmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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