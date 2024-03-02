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        Hatay'da park halindeki minibüs yandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:32 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:32
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        Hatay'da park halindeki minibüs yandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde yol kenarında park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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