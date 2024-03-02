Hatay'da park halindeki minibüs yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Küçük Sanayi Sitesi'nde yol kenarında park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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