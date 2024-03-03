Hatay'da durdurulan araçlarda 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan 2 araçtaki malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında Aşağıkarafakılı Kavşağı'nda 2 aracı durdurdu.
Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, malzemelerin içine gizlenmiş 620 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y. ve M.A. tutuklandı.
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