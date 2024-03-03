Hatay'da aranan 2 şüpheli ve 1 firari hükümlü yakalandı

M.Ö. ve A.K. gözaltına alındı, M.H.Ö. ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

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