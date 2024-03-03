Hatay'da aranan 2 şüpheli ve 1 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 2 şüpheli ve 1 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan 2 şüpheli ve 1 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.Ö, evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ekipler, ikamette bulunan M.H.Ö'nün çeşitli suçlardan 5 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla, A.K'nin de "kasten yaralama" suçundan arandığını belirledi.
M.Ö. ve A.K. gözaltına alındı, M.H.Ö. ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adreste ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.
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