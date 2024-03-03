Erzin'de sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği

Etkinlik kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 50 gönüllü, bisikletleriyle cadde ve sokakları gezdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde gönüllüler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

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