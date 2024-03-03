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        Erzin'de sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği

        Hatay'ın Erzin ilçesinde gönüllüler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:43 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:52
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        Erzin'de sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde gönüllüler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

        İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince sahipsiz hayvanlar için etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 50 gönüllü, bisikletleriyle cadde ve sokakları gezdi.

        Katılımcılar belirli noktalara mama ve su koydu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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