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        Hatay'da depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı

        Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:32
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        Hatay'da depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı
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        Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği turnuva, Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada oynandı.

        Depremzede 10-14 yaş aralığındaki 150'nin üzerinde kız çocuğunun katıldığı turnuva, 9 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, etkinliğin açılışında, psikososyal destek çalışmaları kapsamında önce erkek çocukları için yapılan moral turnuvasını bu kez de kız çocukları için düzenlediklerini söyledi.

        Çeşitli etkinliklerle depremzede çocukların hayatlarına dokunmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Biz 10 ile 14 yaş aralığındaki erkek çocuklarımıza turnuva düzenlememizin ardından ekip görüşmesiyle kız çocukları için de bunun yapılabileceğini konuştuk. Kız çocuklarımızdan da bize olumlu talep gelince turnuvaya karar verdik. Futbol sahamızı konteyner kentteki çocuklarımızın spor yapabilmeleri ve moral bulabilmeleri için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

        Yıldırım, çocukların spor etkinlikleriyle moral bulduklarını kaydetti.

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