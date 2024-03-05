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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:09
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Fatih Yayla, Rıfat Tatar

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Yiğit Hamza Aslan (Fatih Yörümez, Turgut Lelik)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)

        Setler: 20-25, 25-13, 26-28, 27-29

        Süre: 129 dakika (23, 24, 39, 43)

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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