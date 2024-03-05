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        GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:28
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        GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

        Deprem nedeniyle Defne ilçesinde ağır hasarlı binadan beton parçaları düştüğü ihbarı alındığı belirtilen açıklamada, "Enkaz çalışma grubuna bilgi verilmiştir. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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