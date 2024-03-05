GÜNCELLEME - Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Deprem nedeniyle Defne ilçesinde ağır hasarlı binadan beton parçaları düştüğü ihbarı alındığı belirtilen açıklamada, "Enkaz çalışma grubuna bilgi verilmiştir. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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