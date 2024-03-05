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        Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili 13 sanık hakim karşısında

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:53
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        Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili 13 sanık hakim karşısında
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına başlandı.

        İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, binanın yapım sorumluları tutuksuz ustabaşılar Abdülhamit B. ve Ali C, firma sahibi Ferhat S, inşaat yetkilileri Ali Cemil A. ve Hikmet Y, yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K, jeoloji mühendisi Mehmet İ, proje mühendisi Yıldıray Ş, mimar Hatice S, proje mimarı Meltem Y. ve statik proje mühendisi Mehmet Y. ile avukatlar ve müştekiler katıldı. Tutuksuz bir sanığın gelmediği duruşmaya, başka bir suçtan cezaevinde bulunan şirket sahibi Mehmet Coşkun G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan mimar Hatice S, görevini tam olarak yerine getirdiğini öne sürdü.

        Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. ise sözleşmeye aykırı iş yapıldığı için bir süre önce projeden çıktıklarını iddia etti.

        Statik proje mühendisi Mehmet Y, taşeron olduklarını ve kendilerinden istenen işleri yaptıklarını ileri sürdü.

        Proje mimarı Meltem Y. de hiç şantiyede bulunmadığını ve sadece projeyi tasarladıklarını ifade etti.

        Müşteki Gizem G. ise sorumluların ceza almasını istediklerini dile getirdi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler, açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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