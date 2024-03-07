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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 01:02 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:02
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

        Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

        Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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