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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da destek verdikleri çiftçiyi ziyaret etti

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da destekledikleri bir çiftçiye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:23
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da destek verdikleri çiftçiyi ziyaret etti
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da destekledikleri bir çiftçiye ziyarette bulundu.

        Yılmaz, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Türk Kızılayının destekleriyle çiftçilik yapan Elif Polat ve oğlu Ali Gücük ile bir araya geldi.

        Burada Polat'ın buğday ekili tarlasında incelemede bulunan Yılmaz, deprem bölgesinde sosyo-ekonomik güçlendirme programlarının olduğunu söyledi.

        Yılmaz, 600 esnaf ve 860 çiftçinin bu program kapsamında desteklendiğini aktararak, "Doğrusu yardım programları dediğimiz zaman ya da destekleme projeleri dediğimiz zaman bu ekonomik güçlendirme kısmını biz son derece önemsiyoruz. Çünkü aslında çok küçük miktarlarla dokunduğunuz zaman insanlar çok rahat normale dönebiliyorlar. Bu, esnaflarımız için de böyle oldu, çiftçilerimizinki zaten çok daha özel bence." diye konuştu.

        Ziyaret ettikleri Elif Polat'ın da bu destek programından yaralandığını kaydeden Yılmaz, Polat'a ait 120 dönüme yakın bir arazisinin olduğunu ve oğlu tarafından ekildiğini anlattı.

        Polat'ın tarlasını eken oğlu Ali Göcük de desteklerinden dolayı Türk Kızılaya teşekkür etti.

        Öte yandan Türk Kızılay ekibi, Hassa ilçesi Güvenç Mahallesi'nde ramazan kolisi dağıtımında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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