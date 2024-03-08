Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. Kuzeytepe Mahallesi'nde, hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.İ. ise Haraparası Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.