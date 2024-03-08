Hatay'da "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi" tanıtıldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen "Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi"nin tanıtım toplantısı Hatay'da yapıldı.

Deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticilerini Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında üreticiler, bir restoranda stant açtı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, burada yaptığı konuşmada, depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan üreticilere destek verdiklerini söyledi.

Üretimini sürdüren depremzedelerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki kooperatifleri ya da üreticileri alım heyetleriyle, alım zincirleriyle buluşturuyoruz. Bunların ürünlerini daha kolay şekilde tüketiciye ulaşabilmesi için böyle bir sistem üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, üretime destek anlamına geliyor. Depremzede üretici, ürününü sattığı için yeni ürün üretiminde daha şevkle çalışıyor. Üretimi yeniden şevklendirmek ve insanları üretime kanalize etmek istiyoruz, bizim de bu çorbada az da olsa tuzumuz olursa bu, bizi mutlu edecek."

ATSO Meclis Üyesi Ertuğrul Şahbaz da depremlerden etkilenen Hatay'da, üreticilerin işletmelerinin yıkıldığını ya da ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kentin yeniden ayağa kalkmasında ticaretin büyük rol oynadığına değinen Şahbaz, "Yıkılan şehrimizin tekrardan ayağa kalkması, iş gücü piyasasının eski dengesine kavuşması için bizim de iş dünyası olarak beklentimiz öncelikle şehirden göç eden nitelikli iş gücünün kente geri çekilmesi ve kapanan, yıkılan işletmelerin yeniden faal hale getirilmesi noktasında gerekli desteklerin sunulmasıdır." diye konuştu.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.