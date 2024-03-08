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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi binası törenle açıldı

        Hatay'da, depremlerde binası yıkılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesinin yeni binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:50
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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi binası törenle açıldı
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        Hatay'da, depremlerde binası yıkılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesinin yeni binası törenle açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde derneğin Zenginler Mahallesi'ndeki şubesi yıkıldı.

        Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu tarafından Antakya Atatürk Parkı'na prefabrik bina yapıldı.

        Binanın açılışında konuşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, iki ülke arasındaki dostluğun depremlerin ardından da sürdüğünü söyledi.

        Yeondoo, Koreli vatandaşlarca toplanan desteklerin ardından binanın yapıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Toplanan 40 bin dolarla Hatay şubesinin açılışını yapabildik. O fonla biz 3 Kore gazimizin evini yeniden yaptırdık, 5 gazinin evini onardık. Kore ve Türkiye tarihi açısından kardeş ülkedir. Uzun tarihe bağları olan iki ülke geleceği de iş birliği yaparak daha da gelişeceğini ümit ediyorum."

        Hatay Vali Yardımcısı Hasan Meşeli de gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.

        Binanın yapımında emeği olan Güney Kore halkı ve temsilcilerine teşekkür eden Meşeli, "Binayı kullanacak olan gazilerimize sağlıklı, hayırlı ve huzurlu yaşam diliyorum. Biz gazilerimizin her türlü istek yada taleplerini, devletin tüm imkanlarını dahilinde yapmaya hazırız." diye konuştu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da depremlerde 3 ildeki şubelerinin yıkıldığını dile getirdi.

        Koreli kardeşlerinin ahde vefasını unutmayacaklarını kaydeden Yumuk, "Bizlere ahde vefanın en büyük en büyük değerini gösterdiler. Kendilerine minnettarlığımızı sunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

        Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Başkanı Tae-Young Lee de iki ülke arasındaki milli birlikteliğin her zaman yaşayacağını söyledi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır da binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Törene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanvekili Adnan Özkaya, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, askeri erkan, Türk ve Koreli gaziler ile gazi yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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