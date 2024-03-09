Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Altınözü-Antakya kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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