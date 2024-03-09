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        Hatay'da 420 okulda tadilat yapıldı, 175 okul güçlendiriliyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan okul binaların yerlerine yenisi yapılırken, yüzlercesi ise tadilattan geçirilip güçlendiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:15
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        Hatay'da 420 okulda tadilat yapıldı, 175 okul güçlendiriliyor
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan okul binaların yerlerine yenisi yapılırken, yüzlercesi ise tadilattan geçirilip güçlendiriliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte 422 okulun tadilatının yapıldığını, 175 okulun ise güçlendirme çalışmasının sürdüğünü söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 210 okul yıkıldı. Geçen sürede Hatay’da 422 okulun tadilatı yapıldı, 175 okulda ise güçlendirme çalışması devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, 66 yeni okulun açıldığını, 121 okulun inşaatının sürdüğünü söyledi. Vali Masatlı, 52 okul ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 67 konteyner okul açtıklarını kaydederek, "Şu anda Hatay'da 397 bin 701 öğrencimiz eğitime devam ediyor. Yeni açılan okulların maliyeti 739 milyon, bakım onarıma giren okulların maliyeti ise 282 milyon lira civarında. Yatırım programına alınan okulların maliyeti ise 7 milyar 321 milyon lira" dedi.

        Hatay'da eğitim sorunlarını çözmek için büyük çaba gösterdiklerini anlatan Vali Masatlı, depremden önce kentte 434 bin 446 öğrencinin olduğunu, şu anda ise 397 bin 701 öğrencinin eğitime devam ettiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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